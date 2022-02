Vakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort klaar voor een heel druk jaar: “De spaarpot was leeg”

Directeur Vermote klinkt positief: “Oef, we kunnen er weer aan beginnen. Ik ben vooral opgelucht. Voor ons, maar ook voor de kinderen die gewoon weer mooie zeeklassen en fijne vakanties mogen beleven. Het is van 2019 geleden dat we nog eens volzet waren. Dat hakt er natuurlijk in. We zijn een sector die met kleine winstmarges werkt. De spaarpot is echt leeg. We hebben gelukkig ondersteuning gekregen van de overheid. We hebben ons daarvoor wel moeten verenigen, dat ging niet zonder slag of stoot. Maar als we dat niet deden was het gewoon gedaan met onze sector”, zegt Vermote.