De lange tafel in het Kremlin: Poetin houdt iedereen op afstand wegens corona, ook de vrienden

Toch dook die tafel onlangs ook al op toen Poetin de Hongaarse premier Viktor Orban ontving in zijn paleis. Anders dan Macron is Orban persoonlijk en politiek goed bevriend met Poetin; het is in feite de enige Europese leider die wel een goede band met Poetin heeft. En toch moest ook Orban op afstand blijven, zowel tijdens het gesprek aan tafel als tijdens de gemeenschappelijke persconferentie achteraf. Poetin neemt niet graag risico's, zeker niet als het om zijn gezondheid gaat.

Alhoewel... tijdens zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping bij de opening van de Olympische Winterspelen in Peking was er dan weer geen afstand. Hier speelt Poetin op verplaatsing en de Chinese leider Xi is een van de weinige staatslui die hij niet voor het hoofd kan stoten. (Lees verder onder de foto).