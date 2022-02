Eli Iserbyt vraagt vriendin ten huwelijk: “Ik wist zelf niet dat ik zo romantisch was!”

Crosser Iserbyt stelde dé vraag tijdens een wandeling met de honden. “We waren eigenlijk op stap met heel ons gezin, wij zien ze als onze kindjes”, lacht Iserbyt. Het was zijn vriendin Fien Maddens haar verjaardag. “Daarom gingen we die avond eten in het Hof van Cleve. Maar de vraag was dus onverwacht voor haar. Ik had altijd de boot een beetje afgehouden. Ze wist wel dat het er zat aan te komen, maar niet op die dag."