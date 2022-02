En toen werd schilderij van muur gehaald: KMSK Brussel geeft voor het eerst "roofkunst" terug aan Joodse eigenaars

De zoektocht naar de familie Mayer heeft in elk geval lang geduurd. In 2008 zette het KMSK de “Bloemen” van Lovis Corinth op een website, met de vraag om de eigenaar te identificeren. Omgekeerd ging de familie Mayer ook zelf via het internet op zoek naar het verloren schilderij. Uiteindelijk was er in 2016 een match en heeft het tot nu geduurd voor het werk fysiek is overhandigd.

“Het was een lange procedure, een onderzoek dat we met zorgzame aandacht hebben gevoerd. Ik ben heel tevreden dat het vandaag bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt,” zegt Francisca Vandepitte van het KMSK. Die er wel op wijst dat er nog veel historisch onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar de kunsthandel tijdens de Tweede Wereldoorlog.