EU gaat onderzoek starten naar spionagesoftware Pegasus

Dat zo'n onderzoekscomité opgestart wordt is eerder zeldzaam. Het zou nu moeten nagaan of de software, net zoals in de Verenigde Staten, verboden moet worden in de Europese Unie. Daarvoor zal het getuigenissen gaan opzoeken van inlichtingendiensten van lidstaten, politici en hoge ambtenaren. Hoewel er nu al een meerderheid gevonden is, wordt er pas volgende week formeel gestemd om het comité op te richten.