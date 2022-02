Franse president Macron wil zes nieuwe kerncentrales bouwen en 50 windmolenparken in zee

Dat Frankrijk de kernenergie niet los zou laten, was algemeen verwacht. Geen enkel ander land te wereld haalt zoveel van zijn stroom uit de nucleaire sector en tegelijk is Frankrijk koploper inzake nucleaire technologie die het niet enkel thuis, maar ook wereldwijd aan de man probeert te brengen. Honderdduizenden Fransen werken voor nucleaire bedrijven.

Of Macron na de verkiezingen van deze lente president blijft of niet zal weinig veranderen aan die strategie. De meeste kandidaten met enige kans op het Elysée zitten op dezelfde nucleaire lijn, want die ligt in de belangen van het land. De grote energiegroepen zoals producent EDF en constructeur Framatome zijn nauw verbonden met de Franse politiek. EDF -een van de grootste energieproducenten ter wereld- is hoofdaandeelhouder van Framatome en is deels in handen van de Franse overheid.