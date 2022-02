Grootste zwarte diamant ter wereld geveild voor 3,7 miljoen (en betaald in crypto): is "Enigma" afkomstig uit ruimte?

Niet alleen is de Enigma-diamant gehuld in mysterie, de edelsteen is ook de grootste geslepen zwarte diamant ter wereld. Hij heeft 55 verschillende vlakken en weegt 555,55 karaat, te vergelijken met het gewicht van een banaan. Daarmee overtreft de edelsteen het gewicht van de Great Star of Africa in de Britse koninklijke scepter – goed voor 530,2 karaat – en de Golden Jubilee in de Thaise scepter – goed voor 545,67 karaat. Origineel, voor het slijpen ervan, zou de diamant 800 karaat hebben gewogen.