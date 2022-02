Hoe krijgen we de betonstop gefinancierd? Minister Somers stelt "bouwshiftfonds" voor

De betonstop of bouwshift moet er zoals bekend in Vlaanderen voor zorgen dat tegen 2040 geen open ruimte meer wordt aangesneden door nieuwe steen, asfalt of beton. Binnen dat plan kregen de lokale besturen een leidende rol: alleen zij zouden kunnen beslissen of woonuitbreidingsgebieden nog zouden kunnen worden aangesneden of dat de grond wordt omgezet naar natuur- of landbouwgebied.