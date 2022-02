Vlaamse bakkersfederatie voorspelt duurdere maanden bij de bakker: "De klant gaat dat voelen"

"De prijs van tarwe en zuivelproducten is de afgelopen tijd met 30 procent gestegen", laat Bert Ceulemans van Bakkers Vlaanderen. "We horen wel van tarwehandelaars dat er tegen april of mei mogelijk een tekort kan komen. Momenteel hebben we nog geen meldingen gekregen van bakkers die echt niet meer aan bepaalde producten kunnen geraken." Conclusie: de komende maanden gaan we de prijsstijgingen bij de bakkers voelen in onze portefeuille.

Geert Vanderheyden van bakkerij Heidi in Sint-Katherina-Lombeek, bij Ternat, geraakt momenteel nog vlotjes aan alle ingrediënten die hij nodig heeft. Al zijn die producten soms wel een stuk duurder geworden. Op Radio 2 Vlaams-Brabant vertelt hij dat de klanten daardoor wat hogere prijzen mogen verwachten.