Horeca Leuven wil stad beter bereikbaar maken: “Iedereen moet zich welkom voelen”

Horeca Leuven wil dat iedereen zich welkom voelt in de stad, en vindt het daarom belangrijk dat de bereikbaarheid verbetert. Daarom heeft horeca Leuven een plan opgesteld met daarin drie concrete voorstellen, zegt Kevin Van der Auwera. “Wij willen toch op een positieve manier naar buiten komen om onze stad weer positief in de pers te krijgen en daarom hebben we aantal ideeën gelanceerd om een open en constructief debat op te starten.”