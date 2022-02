Hevig protest in India: hoe een jonge vrouw het gezicht werd van hoofddoekendiscussie in scholen

De mannen die Khan benaderden, zwaaiden met hun sjaals en riepen slogans als "Jai Shri Ram" ("zege aan de hindoegod Rama"). Het wordt door hindoes geroepen als expressie van iemands geloofsovertuiging, maar is uitgegroeid tot een slogan van de hindoe-nationalistische beweging. De meerderheid van de inwoners in de regio is hindoe. De laatste jaren voelen godsdienstminderheden als christenen en moslims zich steeds meer bedreigd.

Toch liet Khan zich niet doen. “Ik was vastbesloten om terug te vechten. Woest riep ik "Allahu akbar" ("God is de grootste"). Als ik bang ben, roep ik om Allah. Dat geeft me kracht. Het enige wat ik wil, is opkomen voor mijn rechten en opleiding. Ik heb toch ook geen probleem met wat zij dragen?”