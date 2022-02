Inspanningsfysioloog Bert Op ’T Eijnde over blessure Kim Meylemans: “Hopen dat haar start nog even goed is”

In het geval van Kim Meylemans komt daar nog een extra factor bij. Skeleton is een zeer explosieve sport, waarbij de start en de aanloop zeer belangrijk zijn. “Met gewichten kan je je explosieve spieren wel wat onderhouden, maar dat is nooit hetzelfde als die echte explosieve starts zelf maken. Dat is precies wat nog op haar programma stond. Iedere honderdste seconde die je sneller bent in de start levert je op het einde van de skeletonbaan misschien een halve of een hele seconde op. Een goede start is daarom essentieel, dus ik hoop dat het maar een klein scheurtje is waar ze niet te veel last van heeft.”