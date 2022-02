Limburg enige Belgische provincie waar aantal inwoners daalt: "Inzetten op jobs, onderwijs en cultuur"

"We hebben in Limburg veel troeven, maar wat ons ontbreekt zijn hoogtechnologische jobs", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Daarom dat we ons scharen achter het project van de Einstein Telescoop waarbij heel wat hoogwaardige jobs naar Limburg kunnen komen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat studenten in Limburg blijven. Nu gaan die naar Leuven of naar Brussel en ze blijven daar vaak hangen. Daarom moeten we onze universiteit in Hasselt verder uitbouwen, zodat de studenten hier studeren en ook hier blijven."