Jongen van 14 kritiek na ongeval met bestelwagen in Beringen

De jongen van 14 stak de Koolmijnlaan over op het zebrapad aan de Twaalf Meilaan, maar werd aangereden door de bestuurder van een bestelwagen. De tiener raakte levensgevaarlijk gewond, hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. De weg was lange tijd afgesloten.