Aantal oproepen naar hulplijn 1712 vorig jaar gestegen, meeste meldingen over kindermishandeling

Hulplijn 1712 kreeg vorig jaar 8.515 unieke oproepen over 11.312 slachtoffers van geweld, misbruik en mishandeling. Dat is 6% meer dan in 2020. “Opvallend is dat meer slachtoffers ons hebben gecontacteerd, dat we meer oproepen kregen over seksueel geweld en dat het aantal chatgesprekken is toegenomen”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712.