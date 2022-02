Koningin Paola in docu: "Jammer dat we het niet kunnen overdoen, belangrijk om genegenheid te tonen aan je kinderen"

Als het gaat over hoe ze in die periode met hun kinderen omgaan is Albert opvallend openhartig: “Mijn vader was erg streng, en ik deed hem na, ik was ook heel autoritair met Filip. Toen was er een arts die zei: “Het gaat helemaal niet goed met uw zoon. Hij wordt ziek als u zo doorgaat.” Mijn reactie was om hem los te laten. Ik had het anders moeten aanpakken. Maar op dat moment heb ik mijn interesse voor hem laten varen.”