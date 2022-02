Laswerken lopen fout, loods in Sint-Laureins brandt volledig uit

De brand ontstond rond 14.30 uur in een loods achter twee woningen in de Leemweg in Sint-Laureins. Een man was er een auto aan het lassen, maar dat ging verkeerd. Plotseling vatte de wagen vuur en in een mum van tijd stond de hele loods in lichterlaaie. Het vuur verspreidde zich razendsnel, ook omdat er heel wat papier en karton opgestapeld lag in een oude opslagplaats naast de loods.

De rookpluim was van kilometers ver te zien. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kon wel vermijden dat de vlammen oversloegen op de woningen. Die liepen wel rookschade op. De twee bewoonsters raakten op tijd uit hun huis en bleven ongedeerd. Door de blus- en opruimwerken blijft de straat tot 18.00 uur afgesloten voor het verkeer.