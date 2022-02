“Let’s mEAT”: daten met iemand die graag hetzelfde eet

Het project draait niet enkel om liefde, het kan ook een vriendschappelijke match worden. Je moet er wel wat voor doen, zoals een uitgebreid formulier invullen. “Daar staan vragen in of je bijvoorbeeld liever een wandeling in het bos of aan zee maakt. Of je eerder een ochtend of een avondmens bent. En uiteraard is eten belangrijk. Ben je zot van de Thaise, Italiaanse of Franse keuken?”

Is dat dan wel de taak van een delicatessenzaak? “We hebben hierbij wel iets te winnen, denken we. Wij kunnen bijvoorbeeld ook een pakket voorzien dat ze samen kunnen opeten en drinken. Zo leren ze ons dan misschien kennen. We zorgen er dan ook voor dat de stilte niet zal overheersen. We steken er enveloppen in met vragen voor elkaar. We volgen de koppeltjes zelf ook zeker op, we laten ze niet zomaar los!” Verlinden kreeg al iets meer dan 10 inschrijvingen binnen. “Mensen hebben nog tijd om zich in te schrijven. Alle leeftijden zijn alvast vertegenwoordigd. Er wordt al gezocht van 16 tot 75 jaar”, besluit Verlinden enthousiast.