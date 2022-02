Moeder van Kim Meylemans blikt vooruit op eerste wapenfeit van haar dochter: "Ik ga niet slapen vannacht"

De moeder van Kim was er graag bij geweest in Peking, om mee te supporteren aan de zijlijn. "Dat was ook het plan, een jaar geleden hebben we alles geboekt, maar de coronaregels daar lieten dat niet meer toe. Dat is zeker jammer, maar tegelijkertijd zien we hier dat heel veel mensen Kim en ons steunen en dat is mooi. Het is ongelofelijk overweldigend en ontroerend hoe bijna heel Vlaanderen sympathie voor haar heeft. " Toch zou Kim het zelf waarschijnlijk liever anders gezien hebben. "Als ik Kim een beetje ken, denk ik dat ze liever onbekend en quarantaineloos was gebleven."

"We horen haar elke ochtend en avond kort via sms. Dat contact houden we wel heel beknopt. We willen ze niet te veel afleiden", klinkt het nog. "Afgelopen nacht heeft ze zich al voorbereid op het parcours, met een fantastisch team achter zich dat haar heel hard steunt."

Bij het ouderlijke huis in Maaseik zal er vrijdagnacht alvast weinig geslapen worden, en volgen de ouders van Kim alles live op televisie.