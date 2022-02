Man valt in slaap op trein en wordt wakker in afgesloten treinstel in Sint-Niklaas: "Hele buurt bijeen geclaxonneerd"

Het waren ongeruste buurtbewoners van het rangeerstation van Sint-Niklaas die gisteravond de politie waarschuwden, omdat er een aanhoudend geclaxonneer te horen was. Al snel bleek het geluid uit één van de treinen te komen die in het depot geparkeerd stond. "De trein was afgesloten maar meteen bleek dat er iemand in opgesloten zat", bevestigt Kim Maes van de politie van Sint-Niklaas. "Het ging om een jongeman die de trein had genomen van Gent naar Antwerpen, maar in slaap was gevallen. Toen hij wakker werd, was hij in het depot in Sint-Niklaas."