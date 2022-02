Mathias Matthijs (16) uit Lier één van de veelbelovende scheidsrechters in campagne KBVB

Het merendeel van de scheidsrechters in spe is tussen de 15 en 20 jaar oud. Mathias Matthijs uit Lier is één van hen. Hij is begonnen toen hij 15 jaar was en dit weekend mag hij zijn eerste U17-match Nijlen-KV Mechelen fluiten. "Ik was niet zo goed in het voetballen zelf. Bij KFC Ranst mocht ik een paar wedstrijden fluiten en dat vond ik heel leuk", vertelt hij aan Radio 2 Antwerpen.