Mechelen en Sint-Katelijne-Waver willen vaccinatiebereidheid opkrikken door boosterprikken op locatie te zetten

De eerstelijnszone Mechelen-SKW organiseert acht momenten waarbij de volwassen inwoners een boosterprik kunnen krijgen op locatie. "We doen dit omdat we bij de vorige vaccinaties gemerkt hebben dat er toch nog mensen zijn voor wie het vaccinatiecentrum om een of andere reden niet bereikbaar is", zegt Goele Drijkoningen van de eerstelijnszone.