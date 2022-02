Pak minder tomaten op veiling in Roeselare door stijgende energieprijzen

Wintertomaten worden doorgaans gekweekt met verlichting in serres. Veel telers zagen het dit seizoen niet zitten om een dure elektriciteitsrekening voor die verlichting te betalen. Daarom worden er nu dus minder tomaten aangevoerd naar de REO-veiling in Roeselare.

Maar de komende maanden verwacht de veiling wel weer een grotere aanvoer van tomaten. "Misschien dreigt er dan zelfs een overaanbod", zegt REO-directeur Paul Demyttenaere. “Ik vrees ervoor dat de komende maanden de productie een beetje in elkaar zal geduwd worden. Ik vraag me af of dit niet zal zorgen voor grote producties wanneer de markt daar nog niet volledig rijp voor is? Ik heb daar meer schrik voor dan voor het dipje dat we nu hebben”, besluit Demyttenaere.