Jezuïetenkerk in Lier krijgt een half miljoen euro voor renovatie: "Dat geld is nodig, want er vallen brokstukken naar beneden" 

Niet alleen de voormalige kerk in Lier krijgt een premie van de Vlaamse overheid. Ook het Paviljoen de Notelaer in Bornem, de Abdij van Rozendael in Sint-Katelijne-Waver en Afspanning Het Hoefijzer in Putte krijgen geld voor restauratiewerken. In totaal voorziet Vlaanderen ongeveer één miljoen euro.