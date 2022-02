Nederlands koppel belandt met auto op Astridplein en verwondt twee voetgangers: "Dame deelde ook nog klappen uit"

Terwijl de omstaanders probeerden te verhinderen dat het koppel verder reed, is de vrouwelijke bestuurder uitgestapt. Daarna heeft ze een van de omstaanders geslagen. "De man heeft het stuur dan overgenomen en heeft bij het wegrijden twee mensen licht verwond. Hij is over iemands voet gereden en de tweede persoon werd door de auto geschept", zegt Migom. Beide personen zijn achteraf naar het ziekenhuis gebracht.

Het koppel is daarna doorgereden, maar de politie kon de twee vatten op de Plantin en Moretuslei. "Daar hebben de agenten pv's opgemaakt voor de verkeersovertreding en voor de slagen die zijn uitgedeeld. Daarnaast werd vastgesteld dat de mannelijke bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs", zegt Migom. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie zo snel is kunnen escaleren. Alle partijen worden nog verhoord.