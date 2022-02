Nederlandse film "ANNE+" vanaf vandaag in 190 landen op Netflix: "Over queer, maar niet alleen vóór queer"

De film is het vervolg op de gelijknamige serie, ook te zien op Netflix in België en Nederland. Die serie kende nochtans een bescheiden start: de eerste afleveringen werden gefinancierd via crowdfunding, waarbij mensen geld konden doneren om de serie mogelijk te maken. Acteurs en producenten kregen toen nog niet betaald en werkten op vrijwillige basis mee.

Maar toen het Nederlandse productiehuis Millstreet Films en omroepvereniging BNNVARA de serie oppikten, ging de bal aan het rollen. De populariteit van "ANNE+" groeide, en nu is er dus ook de film. Die is niet alleen in de Lage Landen te zien maar gaat via Netflix meteen in 190 landen en in 32 verschillende talen in première.