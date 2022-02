Noodcentrale Hasselt: “112 BE-app op je gsm kan levens redden”

“Noodcentrale 112, ziekenwagen en brandweer?” Een hulpverlener op de noodcentrale in Hasselt krijgt net een oproep binnen. “Ik zie dat u de app gebruikt en zie dat u nu in de Brugstraat in Hasselt bent. Klopt dat?” Dankzij de app kan snel worden gezien waar de oproep vandaan komt, wat handig kan zijn als er weinig tijd is om te reageren. “Sommige mensen weten niet precies in welke straat ze zich bevinden of denk ook maar aan natuurgebieden waar er zelfs geen straatnamen zijn”, vertelt Rachida Boukhyam van de noodcentrale. “Om iemand te zoeken kan het soms wel minuten duren en in levensgevaar telt elke seconde.”