Nobelprijswinnaar en medeontdekker van het hiv-virus Luc Montagnier (89) overleden

Montagnier is dinsdag overleden in het ziekenhuis van Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs. De viroloog is vooral bekend voor zijn ontdekking uit begin jaren tachtig. Toen ontdekte hij samen met zijn collega’s dat het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) de oorzaak is van aids. Kort daarna isoleerde zijn onderzoeksgroep onder het retrovirus dat de belangrijkste veroorzaker was van de aidsepidemie.

Montagnier samen met zijn collega's Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen in hun lab in 1984: