Papegaai gered vanop dak in Koekelare: “Ze ontsnapte toen we een wandeling maakten”

Gino Lehouck en zijn vrouw Kathy hebben thuis in Koekelare 2 papegaais: Blade en de blauwgele ara Bailey, die 8 maanden oud is. Ze gaan vaak wandelen met de papegaaien, die dan op hun schouders zitten, weliswaar vastgebonden in een harnas aan een leiband. “Woensdagavond rond 18 uur ging het plots mis”, zegt Gino. “Bailey schrok van iets en vloog op, net voor Kathy de leiband kon grijpen. En hop, weg was ze. We zijn meteen beginnen zoeken en hoorden haar rond de kerk krijsen. De brandweer kwam nog helpen, maar door de duisternis was ze onmogelijk te vinden. Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Van morgen vond ik ze terug, heel hoog op de kerktoren.”