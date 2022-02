Ook Gentse burgemeester De Clercq verbiedt konvooien op zijn grondgebied

Het was de recherche van de politie die via sociale media te weten kwam dat er zaterdag een konvooi gepland was. Een soort testrit voor de grote nationale actie in Brussel. "Men had de intentie om met een konvooi van de Carrefour in Oostakker richting Citadelpark te trekken, maar ik ga geen konvooien toestaan op ons volledige Gentse grondgebied", zegt burgemeester De Clercq. "We riskeren, mede door het verbod in Brussel, een aanzuigeffect in Gent te krijgen, maar ik wil onze stad niet laten lamleggen."