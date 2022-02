Ook Sting verkoopt rechten op zijn volledige catalogus

Universal Music Group (UMG) heeft de rechten op de volledige muziekcatalogus van Sting gekocht. Die omvat niet alleen het solowerk van de Britse bassist/zanger, maar ook de rechten op de muziek van The Police. Met die band scoorde Sting hits als "Roxanne" en "Every Breath You Take". Hoeveel Gordon Sumner, zoals Stings echte naam luidt, verdient aan de deal is niet bekendgemaakt.