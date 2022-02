Padeller uit Lokeren recycleert oude ballen tot isolatiemateriaal: "Ik kreeg het idee op het veld"

Verstraete is van plan om bij verschillende padelclubs een container te zetten om de ballen in te zamelen, te beginnen bij de zijne in Temse. "Die containers halen we dan op, om de ballen erna te mixen en te verpulveren tot akoestisch isolatiemateriaal." Verstraete is er trouwens niet enkel speler, hij is er ook trainer voor kinderen die hun eerste padelstapjes zetten.