Topvrouw van Londense politie stapt op na kritisch rapport over haar politiediensten

Enkele uren eerder had topvrouw Cressida Dick nog gezegd dat ze niet van plan was om voor het rapport op te stappen. Shadiq Khan, de burgemeester van Londen, vindt echter dat de topvrouw niet op de juiste manier is omgegaan met het rapport en zegt zijn vertrouwen in haar op. Ze hield daarop de eer aan zichzelf en stapte alsnog op.