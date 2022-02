President Biden waarschuwt landgenoten: “Amerikaanse burgers moeten Oekraïne nu verlaten”

“We hebben hier te maken met één van de grootste legers in de wereld”, zo zei hij over het Russische leger. “Dit is een heel andere situatie en er zouden snel gekke dingen kunnen gebeuren”, waarschuwde de president van de Verenigde Staten.

Gevraagd of de VS troepen zou sturen om Amerikanen te redden uit Oekraïne, antwoordde Biden negatief. “Als Amerikanen en Russen op elkaar zouden beginnen te schieten, zou het wereldoorlog zijn.” “We zijn nu in een heel andere wereld dan we ooit waren”, voegde hij eraan toe.

Eind vorige maand gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al een negatief reisadvies voor Rusland en het wilde toen ook al dat Amerikaanse burgers zouden terugkeren uit Oekraïne. Ook België paste het reisadvies voor Oekraïne al aan: niet-essentiële reizen worden afgeraden.