Dodenlijsten, TikTok-filmpjes en villa's in Dubai: drugsproces tegen "Frank de Tank" en "dikke Nordin" gestart

Tijdens zijn ondervragingen legde "de Tank" bekentenissen af over zijn eigen aandeel in de feiten. "Hij gaf informatie over een zevental gelukte uithalingen, maar sprak alleen over zijn eigen aandeel. Identiteiten van anderen wilde hij niet geven. De mensen die hij 'persoon A' of 'strapper 1' noemde, hebben we kunnen identificeren door andere getuigenissen of verder onderzoek", vermeldde de aanklager. Toch was niet iedereen in het milieu ervan overtuigd dat Frank V. over hen gezwegen had. Begin 2018 kregen honderden mensen in Antwerpen een A4 in de bus, met de titel "Dood aan informanten". Daaronder stonden de namen van 9 mensen die in het onderzoek betrokken waren, bij wie Frank V. en zijn ex-vriendin. Zij staat vandaag trouwens ook terecht. Zij zou grote geldsommen naar andere verdachten gebracht hebben, soms zelfs terwijl hun kinderen in de auto zaten.