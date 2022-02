Professor Holslag ziet geen vooruitgang in onderhandelingen met Rusland: "Vreedzame oplossing vinden wordt moeilijk"

Professor Holslag legt uit dat er op dit moment onderhandeld over de - volgens de Russen - twee belangrijkste punten: garanties dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO en het terugdringen van de aanwezigheid van de NAVO tot voor 1997, want in de jaren daarna zijn vele Oost-Europese landen toegetreden tot de NAVO.

De Franse president Emmanuel Macron is aan het bekijken of er neutraliteit kan overwogen worden. Het idee is dat Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië bufferlanden zijn tussen de NAVO en Rusland. Maar in de praktijk is dat moeilijk. Ten eerste omdat Wit-Rusland en Moldavië eigenlijk al in de Russische invloedssfeer zitten. Ten twee heeft Rusland in Oekraïne al de Krim ingenomen en heeft het ook al invloed in het oosten van het landen.