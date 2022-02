Ree raakt klem tussen schoolpoort in Keerbergen en krijgt inslaapspuitje na onderzoek

"Het dier is met zijn hoofd eerst door de poort kunnen kruipen. De borstkas geeft een beetje mee dus dat lukte nog, maar nadien is het aan het bekken vast blijven steken", vertelt dierenarts Marc Van Herck die het dier moest onderzoeken. Omdat het niet lukte om het dier voldoende te kalmeren, werd het eerst vanop afstand verdoofd. "Het zat stevig klem dus uiteindelijk heeft de brandweer twee spijlen van de poort moeten doorzagen om de ree eruit te krijgen."

Op het eerste gezicht leek het dier alleen een paar oppervlakkige schaafwonden te hebben. "Maar toen we de voorpoot bekeken, zagen we plots een open breuk. De pols is gebroken op een fragiele plek in de poot. Het dier zou zes weken in de gips moeten steken, hopende dat de breuk zou helen. Dat is helemaal niet evident. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling om deze dieren daarna weer in de natuur te kunnen vrijlaten, maar dat was hier geen optie meer. Het zou uiteindelijk gewoon sterven," aldus de dierenarts. Om die reden werd beslist om het dier te laten inslapen.