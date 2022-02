Rusland en Wit-Rusland starten met militaire oefeningen: "Gevaarlijk moment" voor veiligheid in Europa 

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft het over "een gevaarlijk moment voor Europa". Hij zegt dat Moskou de keuze heeft tussen een diplomatieke oplossing, of botsen op economische sancties en een verhoogde militaire aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa. "We gaan al onze bondgenoten verdedigen en beschermen", zei Stoltenberg. "Een nieuwe agressie van Rusland zal leiden tot een versterking van de aanwezigheid van de NAVO, niet tot een vermindering van die aanwezigheid."

Stoltenberg overlegde in Brussel met de Britse premier Boris Johnson. Die spreekt van "de grootste veiligheidscrisis in Europa van de laatste tientallen jaren."