Margot (21) volgde opleiding tot scheidsrechter na oproep van Voetbalbond: "Ik fluit ook wedstrijden van jongens"

Al 375 mensen hebben zich eind vorig jaar ingeschreven voor een opleiding tot scheidsrechter. De Belgische voetbalbond (KBVB) had daarvoor een campagne gelanceerd. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg zijn er nog steeds scheidsrechters te kort. Slechts 6% van de kandidaten is een vrouw. Eén van hen is Margot Jacobs (21) uit Liedekerke.