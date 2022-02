SCK Mol verhoogt productie om wereldwijd miljoenen kankerpatiënten te helpen

Wereldwijd zijn er zes reactoren die een belangrijke rol spelen in de productie van radio-isotopen, en de reactoren in Mol en in het Nederlandse Petten zijn de grootsten. "Dat wordt nu ook pijnlijk duidelijk omdat de Nederlandse reactor is uitgevallen door een technisch probleem. Dat betekent onmiddellijk een crisis in de voorziening van radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde, en dan kijken ze meteen naar Mol", zegt Van den Berghe. "Wij hebben in theorie de capaciteit om de totale vraag in de wereld te dekken. We hebben dus wel mogelijkheden om de productie op te voeren en dat gaan we nu ook doen."