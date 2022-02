Sint-Truiden laat evenementen toe op voormalige vliegbasis van Brustem: "Voorlopig geen mega-evenementen"

In het verleden werd gedacht aan enkele mega-evenementen in Brustem maar dat is nu nog niet aan de orde, verzekert schepen van Evenementen Hilde Vautmans (Open VLD): "Ik denk dan aan muziekfestivals, maar ook aan sportactiviteiten, socio-culturele aangelegenheden en evenementen van de landbouwsector. Zo willen we tegemoetkomen aan de vraag van Truiense verenigingen en plaatselijke organisatoren. Sint-Truiden heeft een bruisende evenementensector en een verenigingsleven om fier op te zijn. Die mensen willen we na een lastige periode een hart onder de riem steken."