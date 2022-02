Stadhuis Eeklo kleurt rood voor Valentijn

In Eeklo willen ze Valentijnsdag niet zomaar laten passeren. De stad koppelt er een stadspromotie-evenement aan. Wie een foto stuurt van het stadhuis, de leters LOVE op het Herbakkersplein of van het hart op de markt, en daar een liefdevolle boodschap voor partner of de stad bijschrijft, maakt ook kans op een prijs. Een prijs volledig in het thema: cuberdons in hartvorm.