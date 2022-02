Staking in het Franstalig onderwijs, leerkracht getuigt: "De maat is vol" 

De vakbonden in het Waalse onderwijs willen onder andere een aanpassing van de loonschalen. De leerkrachten zelf willen ook meer waardering voor hun job. Dat vertelt Kathleen Van Haeken in "De ochtend" op Radio 1. Zij is leerkracht Nederlands in een secundaire school in Geldenaken, net over de grens in Waals-Brabant.

"Het is de eerste keer in mijn leven dat ik deelneem aan zo'n manifestatie", begint Van Haeken. "De maat is vol". Ze komt uit de privé en staat nu al tien jaar in het onderwijs. "Ik heb met altijd verwonderd over de inzet, motivatie en enthousiasme van leerkrachten. Maar ook over de werkdruk van mijn collega's die toch wel op een andere manier voorgesteld wordt dan in bedrijven", vertelt ze.