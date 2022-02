Tekort aan grote kamerplanten, hagen en bomen: "Taxus, ficus of leibomen zijn amper te vinden" 

Bestaat er een Vlaams huis zonder een ficus in de living en een taxus in de tuin? Of is het einde van dat cliché nabij. "Beide planten zijn amper nog te krijgen in de grote formaten. Taxus van 1m75 of 2m vinden is moeilijk. Het duurt ook nog een paar jaar voor de kleine plantjes zo groot zijn", zegt David Van Uytsel, zaakvoerder van het gelijknamige tuincentrum in Kontich.

"Ook volgroeide leibomen zijn bijna overal uitverkocht. Consumenten hebben sinds de coronacrisis masaal geïnvesteerd in hun huis. Groen en ecologisch denken is ook populair, huiskamers worden jungles. De kwekers kunnen alvast niet volgen. De oudere generatie kwekers haakt ook af en hunkinderen nemen het bedrijf niet over", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.