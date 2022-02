Thuiswerkverplichting wordt waarschijnlijk afgebouwd: wat hebben de afgelopen twee jaren ons erover geleerd?

We mogen ons echter niet blindstaren op deze bevindingen, waarschuwt Delanoeije, want de afgelopen twee jaren bevonden we ons in een heel specifieke situatie waarbij er veel aan thuiswerk werd gedaan terwijl onze sociale contacten buiten het werk ook wegvielen. Dat straalt ook af op het gevoel dat we hebben bij ons werk. Het wordt een ander verhaal als we naar de toekomst van telewerk kijken, na corona, als we weer volop sociale contacten buiten het werk kunnen hebben.

Voor dat nieuwe tijdperk is er zowel bij werknemers als werkgevers een grote vraag om thuiswerk blijvend mogelijk te houden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers aangeeft dat ze willen blijven thuiswerken. Eén op de drie wil dat minstens drie dagen per week blijven doen, weet Delanoeije.