10 miljoen views voor Belgische muziekcover op TikTok: Berre (20) gaat viraal en neemt binnenkort eerste single op

Vandenbussche is al langer gepassioneerd door muziek. Een tiental jaar geleden deed hij mee aan "The Voice Kids". Afgelopen zomer probeerde hij Regi, die destijds in "The Voice" zijn coachstoel niet omdraaide, toch te overtuigen in het programma "Regi Academy", waar de dj op zoek ging naar nieuw muzikaal talent. En in een ver verleden speelde hij een gastrolletje in de VTM-reeks "De Kotmadam".

Zijn filmpjes van muzikale covers heeft Berre eerst een tijdlang via zijn Stories op Instagram gedeeld. "Maar dan zien enkel je vrienden het, enkele honderden volgers. Mijn beste vriend heeft me aangeraden om op TikTok te gaan. Waarvan ik had gezworen dat ik dat nooit zou doen, want al die dansjes: dat is niets voor mij. Maar door de verveling tijdens de coronaperiode heb ik mij daar toch aan gewaagd."