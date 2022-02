Trajectcontrole op Weg naar As in Genk werkt opnieuw: Signalisatie aangepast en bijna 900 boetes geseponeerd 

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft stad Genk de toelating gegeven om de signalisatie op de Weg naar As aan te passen", zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V). "Politie CARMA bevestigt dat de signalisatie nu wel wettelijk in orde is en dat er vanaf nu weer rechtsgeldige processen-verbaal kunnen worden uitgeschreven. Vanaf vandaag zal de trajectcontrole op de Weg naar As dus opnieuw werken", zegt Kriekemans.