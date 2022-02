Het is nog niet duidelijk wanneer de tribune wel in orde zou kunnen zijn. "Het is heel moeilijk om daar een termijn op te plakken. Dat heeft ook te maken met de vertragingen in de bouwsector. De veiligheid van onze supporters is uiteraard een van onze eerste prioriteiten. Maar dit is een historisch probleem en in het verleden is er nooit een probleem van gemaakt. Er werd ook een stappenplan opgemaakt om zo snel mogelijk weer naar de volle capaciteit te kunnen gaan. We hebben er de laatste weken en maanden ook alles aan gedaan om alles in orde te brengen. Er zijn alleen maar zaken ten goede veranderd."