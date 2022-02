Waait truckersprotest tegen coronabeleid over naar ons land? Brussel verbiedt konvooien en er komen grenscontroles

Was het Canadese Freedom Convoy eerst nog een duidelijke middelvinger naar premier Trudeaus beslissing om een vaccinatiebewijs aan de Amerikaans-Canadese grens te vragen, dan verzandde het protest al snel in een breder verzet tegen de regering en diens opvattingen over 'vrijheid'. Ook in Europa is er geen duidelijke kernboodschap. Naast het ongenoegen over het Corona Safe Ticket en andere coronamaatregelen gaat het in Frankrijk bijvoorbeeld ook om de stijgende benzineprijzen en dalende koopkracht.

De oproepen die in België circuleren op sociale media als Telegram en Twitter hebben het over 'Vrijheid' en lijken zich eerder te richten op de regeringsaanpak van de coronacrisis en dan voornamelijk tegen het gebruik van de coronapas. Omdat er geen eengemaakt Europees coronabeleid is, lijkt het ook moeilijk om vanuit verschillende nationaliteiten met één duidelijke klacht te komen.