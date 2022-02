Nieuwe uitkijktoren in Stuivekenskerke om vogels te spotten

Ontwerper Stijn Deruyter van Natuur en Bos maakte iets speciaals van de nieuwe uitkijktoren in Stuivekenskerke. Ondertussen kreeg die al de bijnaam "de kurk". “Het is eigenlijk een omgekeerde kegel met een opening op het eerste verdiep. De draaitrap gaat dan verder naar het 2de verdiep met een breder platform, dat uitzicht biedt over het reservaat”, zegt Deruyter. De kostprijs bedraagt 110.000 euro.



De oude kleiputten zijn hervormd tot natuurgebied vooral gericht op vogels. Spectaculairste vogels, die in het gebied voorkwamen, waren de lepelaars en een zwarte ibis. “De zone is ongeveer 40 hectare groot met 2 begrazingsblokken. Dus voor bepaalde periodes zitten er hier schapen en runderen om het onderhoud te doen”, besluit Deruyter.